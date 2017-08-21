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Отзывы заказчиков
$360
2 балла
7 лет назад
HTML
К сожалению мой опыт работы с Максимом отрицательный. В начале декабря мы согласовали работу по верстке ИМ из 10+ страниц и оговорили общие сроки, а так же сроки для главной страницы. Когда подошел срок сдачи главной Максим стал тянуть и перенес срок на три дня, под предлогом завала на работе. Через три дня попросил еще перенести на пару дней, я попросил выложить что есть, он сказал, что нет проблем, приедет домой вечером и выложит. После этого он пропал из сети примерно на неделю. Это был тревожный звонок, но так как я видел, что он не появлялся онлайн ни в одной социальной сети я решил подождать, вдруг что-то случилось. Через неделю Максим вышел на связь и сказал, что попал в аварию и все это время лежал в больнице, что ноутбук сломался и работу показать не может, только шапку главной, которая у него сохранилась в другом месте. А главную покажет еще через неделю когда ноутбук починят. При этом добавил, что сроки увеличатся, и если я не хочу ждать, то лучше найти нового верстальщика. Шапка была сделана хорошо, отзывы на веблансере говорили о Максиме как о хорошем исполнителе и я решил войти в ситуацию, так как человек сделал часть работы и отнимать ее по причине аварии не хотелось. Прошла неделя, Максим пишет, что ноутбук то он получил, но теперь данные затерлись и надо восстанавливать, в общем еще дня 2-3. В это же время я вижу, что Максим успешно сдал другой проект на этой бирже. Я окончательно понял, что меня обманывали. Попросил предоставить либо выписку из больницы либо чек за ремонт ноутбука, но получил отказ. Так как мне очень не хотелось писать отрицательный отзыв и очень хотелось таки получить свою верстку, то я предложил закрыть глаза на прошлое вранье и начать сначала, только с ежедневным отчетом о сделанной работе, на что получил очередной отказ и встречное предложение перенести сроки еще на три недели. Наступать на те же грабли я не стал. Деньги я не потерял, но потерял месяц времени. Что для меня гораздо дороже. Для тех кому лень читать все выше сказанное подведу итог. Если по какой-то причине ваш заказ у Максима не пойдет, он придумает уважительный повод и будет затягивать сроки, что бы вы отказались от заказа и при этом не стали бы оставлять отрицательный отзыв. Ведь причина его отмаз очень уважительная и он всегда готов доделать работу, но только еще через недельку. И так пока вы не откажетесь сами.
Ответный отзыв
Не сложилось.
$300
10 баллов
7 лет назад
MODX
Хорошо выполнил вёрстку, спасибо
Ответный отзыв
Все хорошо, рекомендую!
$300
10 баллов
8 лет назад
MODX
Макс не впервые удивил высоким уровнем организации! Огромная благодарность за выполненную работу. Все сделано согласно ТЗ, Макс подробно отвечает на задаваемые вопросы и даёт полезные советы (обратная связь - мгновенная). Все прозрачно, конкретно и точно в оговоренные сроки. Рекомендую однозначно!
Ответный отзыв
Второй проект, полет нормальный ) все хорошо, рекомендую!
$185
9 баллов
8 лет назад
SASSSketch
Работали по достаточно большому проекту. Итог: высокое качество кода, решение всех задач, работа над проектом до победного, пока вопросов больше не осталось. Максим не просто верстальщик, но и хороший фротнэнд-разработчик. Задачи, которые не могли быть решены только версткой, были решены JS-скриптами. Проект структурирован, в работе используется система сборки и CSS-препроцессор. Общение проходило легко, исполнитель всегда на связи. Проект заканчивали уже во время отпуска Максима, что дополнительно характеризует его как добросовестного исполнителя. Из минусов: в сроки не уложились, вероятно недостаточно хорошо была просчитана сложность проекта на этапе оценки. Для нашего проекта это было не критично, так как сроки позволяли. Рекомендую к сотрудничеству как добросовестного и профессионального разработчика.
Ответный отзыв
Заказчик всегда на связи, четко знает чего хочет, идет на компромиссы. Всем доволен, спасибо за проект!
$15
10 баллов
8 лет назад
Обращаюсь повторно к этому фрилансеру, всё снова на уровне
Ответный отзыв
Четкая задача, оплата вовремя!