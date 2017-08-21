К сожалению мой опыт работы с Максимом отрицательный. В начале декабря мы согласовали работу по верстке ИМ из 10+ страниц и оговорили общие сроки, а так же сроки для главной страницы. Когда подошел срок сдачи главной Максим стал тянуть и перенес срок на три дня, под предлогом завала на работе. Через три дня попросил еще перенести на пару дней, я попросил выложить что есть, он сказал, что нет проблем, приедет домой вечером и выложит. После этого он пропал из сети примерно на неделю. Это был тревожный звонок, но так как я видел, что он не появлялся онлайн ни в одной социальной сети я решил подождать, вдруг что-то случилось. Через неделю Максим вышел на связь и сказал, что попал в аварию и все это время лежал в больнице, что ноутбук сломался и работу показать не может, только шапку главной, которая у него сохранилась в другом месте. А главную покажет еще через неделю когда ноутбук починят. При этом добавил, что сроки увеличатся, и если я не хочу ждать, то лучше найти нового верстальщика. Шапка была сделана хорошо, отзывы на веблансере говорили о Максиме как о хорошем исполнителе и я решил войти в ситуацию, так как человек сделал часть работы и отнимать ее по причине аварии не хотелось. Прошла неделя, Максим пишет, что ноутбук то он получил, но теперь данные затерлись и надо восстанавливать, в общем еще дня 2-3. В это же время я вижу, что Максим успешно сдал другой проект на этой бирже. Я окончательно понял, что меня обманывали. Попросил предоставить либо выписку из больницы либо чек за ремонт ноутбука, но получил отказ. Так как мне очень не хотелось писать отрицательный отзыв и очень хотелось таки получить свою верстку, то я предложил закрыть глаза на прошлое вранье и начать сначала, только с ежедневным отчетом о сделанной работе, на что получил очередной отказ и встречное предложение перенести сроки еще на три недели. Наступать на те же грабли я не стал. Деньги я не потерял, но потерял месяц времени. Что для меня гораздо дороже. Для тех кому лень читать все выше сказанное подведу итог. Если по какой-то причине ваш заказ у Максима не пойдет, он придумает уважительный повод и будет затягивать сроки, что бы вы отказались от заказа и при этом не стали бы оставлять отрицательный отзыв. Ведь причина его отмаз очень уважительная и он всегда готов доделать работу, но только еще через недельку. И так пока вы не откажетесь сами.