HedwigSe

Данил HedwigSe

 
27 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Видеомонтаж / Фотошоп

Здравствуй, я Данил и я занимаюсь видео монтажом более 5-ти лет. Обрадую вас быстрой и качественной работой. Возьмусь за любую, предложенную вами задачу.

Если вам нужны:

— Нарезка, склейка

— Переходы, эффекты

— Обработка звука

— Цветокоррекция

— Добавление титров

— Работа с масками

— Интро / аутро

То вам определённо ко мне.

Так же немного фотошоплю, в основном делаю превью для YouTube. Могу предложить вам:

— Обтравку

— Цветокоррекцию

— Ретушь

— Пластику

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Отзывы заказчиков

kiddodo
Максим 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
$13
10 баллов
4 года назад
Сделать пародию на видео
Справился на отлично!
Интересный и весёлый заказчик, было приятно поработать. Работу оплатил. Рекомендую к сотрудничеству)
Ответный отзыв
volchara61reg
Вячеслав 
31 год
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1
10 баллов
4 года назад
Обработка видео. Смотрите описание.
Все здорово и быстро сделано! Дополнительно помог с ОБС и стилем превью для видео. Спасибо. Рекомендую!
Приятный заказчик. Работать — одно удовольствие.
Ответный отзыв
malshakovgv
Григорий 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$13
10 баллов
4 года назад
Создать видео в виде слайд-шоу
Работа выполнена на отлично. Работа так быстро выполнялась и присылалась, что заказчику мало оставалось времени поразмыслить над результатами выполненной работой. Рекомендую Даниила, работает профессионально и быстро.
Общее впечатление о заказе — положительное. Заказ, который можно было выполнить за 1 день, растянулся на 3, т.к. было немного правок, а сам заказчик выходил на связь 1-2 раза в день. В защиту заказчика скажу, что он предупреждал о корректировках, поэтому не сильно расстроен. В целом сотрудничеством доволен. Оплата в срок. Заказчика рекомендую.
Ответный отзыв