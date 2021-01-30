Общее впечатление о заказе — положительное. Заказ, который можно было выполнить за 1 день, растянулся на 3, т.к. было немного правок, а сам заказчик выходил на связь 1-2 раза в день. В защиту заказчика скажу, что он предупреждал о корректировках, поэтому не сильно расстроен. В целом сотрудничеством доволен. Оплата в срок. Заказчика рекомендую.