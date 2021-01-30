Видеомонтаж / Фотошоп
Здравствуй, я Данил и я занимаюсь видео монтажом более 5-ти лет. Обрадую вас быстрой и качественной работой. Возьмусь за любую, предложенную вами задачу.
Если вам нужны:
— Нарезка, склейка
— Переходы, эффекты
— Обработка звука
— Цветокоррекция
— Добавление титров
— Работа с масками
— Интро / аутро
То вам определённо ко мне.
Так же немного фотошоплю, в основном делаю превью для YouTube. Могу предложить вам:
— Обтравку
— Цветокоррекцию
— Ретушь
— Пластику
Действие аккаунта приостановлено!
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Портфолио
- Реклама123 просмотра
- История восстаний103 просмотра
- Казино103 просмотра
- Флекс88 просмотров
- Кома82 просмотра
- Сайт60 просмотров
- Интро76 просмотров
- Превью для видео на YouTube76 просмотров
Отзывы заказчиков
$13
10 баллов
4 года назад
Справился на отлично!
Ответный отзыв
Интересный и весёлый заказчик, было приятно поработать. Работу оплатил. Рекомендую к сотрудничеству)
$1
10 баллов
4 года назад
Все здорово и быстро сделано! Дополнительно помог с ОБС и стилем превью для видео. Спасибо. Рекомендую!
Ответный отзыв
Приятный заказчик. Работать — одно удовольствие.
$13
10 баллов
4 года назад
Работа выполнена на отлично. Работа так быстро выполнялась и присылалась, что заказчику мало оставалось времени поразмыслить над результатами выполненной работой. Рекомендую Даниила, работает профессионально и быстро.
Ответный отзыв
Общее впечатление о заказе — положительное. Заказ, который можно было выполнить за 1 день, растянулся на 3, т.к. было немного правок, а сам заказчик выходил на связь 1-2 раза в день. В защиту заказчика скажу, что он предупреждал о корректировках, поэтому не сильно расстроен. В целом сотрудничеством доволен. Оплата в срок. Заказчика рекомендую.