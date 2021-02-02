Обработка видео. Смотрите описание.

Есть 5 нарезок, их надо соединить и немного украсить. Есть также образец соединенный, но там косяк вышел картинка и текст не совпадают. Все видео вышлю в личку, тут не подгружается
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Завел канал на ютубе. Снимаю видео по играм (прохождение).
Интересует снять с себя задачу монтажа видео и заняться больше другими проблемами (звук и т.п.).
Видосы 30-50 минут. Интересует, чтоб Вы настраивали уровни громкости моего голоса и игры, где-то вырезали как пчихаю, кашляю и т.п...). Обрезать начало, конец и паузы. Любая инициатива для роликов приветствуется.
Сам делаю это в adobe premiere pro. Звук Голоса и Компа - разные дорожки. В планах 1 видео в день отдавать в работу, поэтому просьба ценник писать с учетом "опта". Пишите в личку. Спасибо если прочитали! =)
P.S.
За консультацию по настройке ОБС даже готов заплатить, если это поможет. Есть некоторые проблемы.
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