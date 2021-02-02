Обработка видео. Смотрите описание.

Завел канал на ютубе. Снимаю видео по играм (прохождение).

Интересует снять с себя задачу монтажа видео и заняться больше другими проблемами (звук и т.п.).

Видосы 30-50 минут. Интересует, чтоб Вы настраивали уровни громкости моего голоса и игры, где-то вырезали как пчихаю, кашляю и т.п...). Обрезать начало, конец и паузы. Любая инициатива для роликов приветствуется.

Сам делаю это в adobe premiere pro. Звук Голоса и Компа - разные дорожки. В планах 1 видео в день отдавать в работу, поэтому просьба ценник писать с учетом "опта". Пишите в личку. Спасибо если прочитали! =)

P.S.

За консультацию по настройке ОБС даже готов заплатить, если это поможет. Есть некоторые проблемы.