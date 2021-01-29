Соединить видео-отзыв из кусков продолжительностью меньше 2 минут

Очень грамотный и ответственный специалист. Всем рекомендую, не пожалеете. Внимателен к деталям, к клиенту, контактный и вежливый. Все сделал в кратчайший срок. Огромное спасибо, Вам, Даниил, за конструктивное сотрудничество и отличный результат! Очень довольна результатом, получилось даже лучше, чем изначально планировалось.