Соединить видео-отзыв из кусков продолжительностью меньше 2 минут

ВидеомонтажЗавершен5 заявок344 просмотра
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Есть 5 нарезок, их надо соединить и немного украсить. Есть также образец соединенный, но там косяк вышел картинка и текст не совпадают. Все видео вышлю в личку, тут не подгружается

3 года назад
guest_16116586406574
3 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
danay12
25 летРоссия
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$1
1 день
Очень грамотный и ответственный специалист. Всем рекомендую, не пожалеете. Внимателен к деталям, к клиенту, контактный и вежливый. Все сделал в кратчайший срок. Огромное спасибо, Вам, Даниил, за конструктивное сотрудничество и отличный результат! Очень довольна результатом, получилось даже лучше, чем изначально планировалось.
Отличный заказчик - рекомендую! Галина понятно и грамотно поставила задачу, а так же оплатила все в срок!)
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