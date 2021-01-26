Разработать и отснять рекламный ролик для инлайн бота в тг

Необходимо создать ролик в котором будет показана (раскрыта) функциональность бота со смешными видео. Суть бота в том, что его можно вызывать из любого чата посредствам прописывания его названия в строке ввода текста, после чего появляется выпадающий список-каталог со смешными видео в котором доступен поиск по фразе / персонажу. Таким образом можно использовать смешные видео со звуком для общения в качестве стикеров. Суть рекламного ролика должна быть в том, что люди общаются между собой и отправляют видеостикеры с помощью бота с очень уместными фразами.

Ориентировочный сценарий прописан и даже отснят ролик - запись экрана. Но требуется профессиональный подход, который включает в себя доработку сценария, оформление, возможно визуальные эффекты.

Касательно цены мы договоримся, но для начала мне нужно понимать на какую сумму вы рассчитываете (+/-) и что можете предложить? Жду комментарии со ссылкой на портфолио, профиль в телеграм, указанием примерных сроков / цены и комментариями к задаче. Работа нужна срочно.

Сценарий и первичный ролик я скину понравившимся исполнителям и в итоге выберу того, чьи идеи мне больше понравятся.