Монтаж видео для youtube

ТЗ. Идея - как в примере видео (см. https://youtu.be/1upFkC1nLoc). Фон - школьная доска. Надпись "Санников Дмитрий 10-б". Две фотки будут высланы исполнителю по мере исполнения задания. Цветная подрезанная под размер изображения. Черно-белая - обрезать самого длинного чела с ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо обрезать, обработать видео - монтаж.
Подобрать музыку.
Добавить визуальные эффекты для подписки и комментариев, разные фишки приветствуются
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