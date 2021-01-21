Настройка складского учета и логистики онлайн магазина

ВидеомонтажЗакрыт1 заявка340 просмотров
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ЗдравствуйтеУ нас магазин стартап http://lileo.ge/ и пользуемся CRM системой  Retailcrm 

мне нужна наладить порядок в складском учете , все подробности указаны в видео : https://youtu.be/P9o3uLpuHMk

если имеете компетенцию пожалуйста ознакомьтесь и дайте обратную связь . Спасибо !

видео : https://youtu.be/P9o3uLpuHMk

3 года назад
guest_16113347389261
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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