Короткое видео по готовой статье.

Необходимо сделать презентационный видеоролик длинной 30-45секунд. Есть ролик, который нужно скачать и отредактировать [url=https://elements.envato.com/ru/poker-card-game-toolkit-U9SQ9BX]https://elements.envato.com/ru/poker-card-game-toolkit-U9SQ9BX[/url] (изменить текст, наложить озвучку, возможно изменить музыку). Текст и озвучка для ролика есть. В видео должно гармонично сочетаться озвучка с текстом имузыкой. Пример подобного готового ...
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Есть множество статей про растения, по которым нужно сделать видео с простой музыкой и текстом на фоне картинок. Ищу фрилансера на постоянную работу, нужно делать 1-2 таких видео в день. (длительность 2-4 минуты)
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