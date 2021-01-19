Короткое видео по готовой статье.

https://www.youtube.com/watch?v=Rbk-s6WVMCY - готовая идея видео у конкурента уже есть и весь сюжет готов также. Сделать видос, где показывается и объясняется также схема из этого видео, но можете поменять сайты местами. У неё сначала показывается сайт ...