Съемка и монтаж 2 видео: промо-видео + бекстейдж

Требуется создать анимационное детское видео к песне длительностью 3-4 минуты с женским вокалом. Суть видео - детский мультфильм. Проект масштабный. Уже есть 20 записанных треков. На них нужно сделать анимацию,желательно в 3D. Ждём предложений с ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо снять бекстейдж с фотосъемки и снять промо-ролик для Instagramm, Youtube по всем требованиям указанных соц.сетей.
Продукт - колготки и чулки Plus Size.
Видео-бестейдж на подобии такого:
(35) Ashley Graham Essentials | Details | ADDITION ELLE SPRING 2018 - YouTube
Промо-видео на подобии такого, но без мужчины:
https://www.youtube.com/watch?v=qHdnKXvqXpc&feature=youtu.be
(35) Колготки GIULIA линия Impresso в нашем интернет-магазине JS-COMPANY.RU - YouTube
Съемка будет проходить в г.Днепр 26.01 с 12:00 до 15:00
Модель и студия забронированы.
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