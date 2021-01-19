Анимационное видео на песню

Задача: создание видео-инструкции (на 2-2.5 минуты) для демонстрации пользования программным продуктом в двух вариантах - на русском и английском языках, с озвучкой и графикой. Есть прототип видео на английском (не профессиональный) и исходные материалы - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать анимационное детское видео к песне длительностью 3-4 минуты с женским вокалом. Суть видео - детский мультфильм. Проект масштабный. Уже есть 20 записанных треков. На них нужно сделать анимацию,желательно в 3D.
Ждём предложений с прикрепленными примерами работ и ориентировочной стоимостью.
Песню направим позднее, после определения исполнителя заказа.
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