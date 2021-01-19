Анимационное видео на песню

ВидеомонтажЗакрыт7 заявок379 просмотров
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Требуется создать анимационное детское видео к песне длительностью 3-4 минуты с женским вокалом.  Суть видео - детский мультфильм. Проект масштабный. Уже есть 20 записанных треков. На них нужно сделать анимацию,желательно в 3D.

Ждём предложений с прикрепленными примерами работ и ориентировочной стоимостью.

Песню направим позднее, после определения исполнителя заказа.

3 года назад
guest_16110377639057
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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