Снять двухминутное видео склада + фото

Необходимо обрезать, обработать наше видео. Подобрать музыку. Добавить визуальные эффекты для подписки и комментариев.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно снять видео склада длиной в полторы - две минуты, во время видео нужно будет сказать пару фраз. Также с того самого склада сделать несколько фото.
Также во время видео нужно будет достать один из товаров из коробки и показать его.
Не важно какой склад и где он находится эти данные не нужны, только видео с парой фраз, и фото.
Подойдут склады с детскими товарами, техникой, текстилем, и другими которые продаются в интернет магазинах, но не продуктовые склады
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