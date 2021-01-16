Снять двухминутное видео склада + фото

Нужно снять видео склада длиной в полторы - две минуты, во время видео нужно будет сказать пару фраз. Также с того самого склада сделать несколько фото.

Также во время видео нужно будет достать один из товаров из коробки и показать его.

Не важно какой склад и где он находится эти данные не нужны, только видео с парой фраз, и фото.

Подойдут склады с детскими товарами, техникой, текстилем, и другими которые продаются в интернет магазинах, но не продуктовые склады