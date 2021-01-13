Рекламная история в инстаграм 15 сек для магазина корейской косметики

Необходимо сделать Showreel и разработать простую анимацию логотипа (по аналогии с примерами) для студии 3d визуализации. Вот ссылка на сайт https://provisual.pro/ Длительность видео примерно 90-120 секунд. Форматы: 16х9 и адаптация под квадрат или 9х16. Все необходимые материалы (изображения, видео) - https://yadi.sk/d/7arT1Tx164bjhA?w=1. Вот несколько ...
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Видеофрагменты пришлю, их нужно будет динамично нарезать под музыку.
Плюс наложить несложную графику: плашки, смешные анимации может быть какие-нибудь в корейском стиле.
И финальный кадр - с продукцией, логотипом (желательна простая анимация) и указанием на свайп вверх.
В заявке укажите, пожалуйста, пстоимость и РЕАЛЬНЫЕ сроки, за сколько готовы выполнить работу. Хочется побыстрее сделать и пустить в таргет.
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