Рекламная история в инстаграм 15 сек для магазина корейской косметики

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ВидеомонтажЗакрыт32 заявки419 просмотров
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Видеофрагменты пришлю, их нужно будет динамично нарезать под музыку.

Плюс наложить несложную графику: плашки, смешные анимации может быть какие-нибудь в корейском стиле. 

И финальный кадр - с продукцией, логотипом (желательна простая анимация) и указанием на свайп вверх.

В заявке укажите, пожалуйста, пстоимость и РЕАЛЬНЫЕ сроки, за сколько готовы выполнить работу.  Хочется побыстрее сделать и пустить в таргет. 

3 года назад
IgorMao
Бойцов 
34 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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