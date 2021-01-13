Рекламная история в инстаграм 15 сек для магазина корейской косметики

Видеофрагменты пришлю, их нужно будет динамично нарезать под музыку.

Плюс наложить несложную графику: плашки, смешные анимации может быть какие-нибудь в корейском стиле.

И финальный кадр - с продукцией, логотипом (желательна простая анимация) и указанием на свайп вверх.

В заявке укажите, пожалуйста, пстоимость и РЕАЛЬНЫЕ сроки, за сколько готовы выполнить работу. Хочется побыстрее сделать и пустить в таргет.