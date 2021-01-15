Замазать названия сайтов на видео

Всем привет! Имеется около 20 разных квест комнат на разных локациях. На дисплеях в этих локациях хотим таким образом делать рекламу для квестов. Видео делаем мы, от вас нарезка с небольшими эффектами. Анимация в видео приветствуется. Всегда ...
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На видео по ссылке ниже:
в аналитике фигурируют названия сайтов (как на скриншоте) их нужно замазать:
Оплата по факту либо БС. Чем быстрее тем лучше. В идеале на сегодня
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