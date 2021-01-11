Функция на php

Добрый день. Меня зовут Михаил и я ищу людей, которые хотят работать в сфере видеомонтажа. Требуются люди, которые хотят развиваться в этом направление и горят идеей зарабатывать на монтаже съемке видео. Я считаю, что лучший ...
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Есть список который вызывается из базы данных
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2.Видео
3.Видео
Если человеком досмотрено видео, то на базу данных записывается то что просмотрено 1-ое видео
Данный функционал сделан мной используая (playerjs/jsapi/ajax/php)
Задача такого:
Если не просмотрено 1-ое видео не пускать ко второму, также и к следующим видео связывать данный функционал
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