Фото-обложка для видео на ютубе

Необходим человек, который или сделает съёмку, чтобы капли двигались по нашему сценарию, или 3D-шников, чтобы смоделировать нечто подобное прикрепленным примерам. Важно, чтобы это было не видео со стоков или откуда-то еще, а специально под наш проект ...