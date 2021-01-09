Фото-обложка для видео на ютубе

Доброго времени суток, веблансеры! С семьей отдыхали на Мальдивах сделали кучу разных фото и видео, как с телефонов так и с дрона. Хотелось бы все собрать в одну яркую кучу под соответсвующий аккомпанемент.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, Юрий. Мне нужен дизайнер для создания превью-картинок к видео на ютубканале. Видео выходит раз-два раза в неделю. Если условия будут подходить, будем работать на регулярной основе. Озвучьте стоимость и способы оплаты.
Заранее спасибо. Виктория
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