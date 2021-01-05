Рекламный ролик телеграмм канала

ВидеомонтажЗакрыт2 заявки119 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

В общем нужен рекламный ролик телеграмм канала, определенных идей нету, так что полагаюсь на ваш вкус и цвет. Про телеграмм канал могу сказать, что он посвящен видеоиграм, полезному софту и всему такому.

3 года назад
guest_16102160006384
3 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
kozacy
Михаил 
19 летУкраина
3 года в сервисе
Был
6 месяцев назад
3 года назад
$4
1 день
  • Похожие заказы

  • Создание футажа

    Необходим человек, который или сделает съёмку, чтобы капли двигались по нашему сценарию, или 3D-шников, чтобы смоделировать нечто подобное прикрепленным примерам. Важно, чтобы это было не видео со стоков или откуда-то еще, а специально под наш проект ...

    Видеомонтаж8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Смонтировать видео из футажей

    Смонтировать видео для ютьюбНужно с помощью готовых футажей с ресурсов Canva и/или Сrello сделать картинку под записанный подкаст на ютьюб. Хронометраж около 11 минут. Нужны люди с опытом подобной работы и примерами работ Ссылка на подкаст: [url=https://client.work-zilla.com/away?url=https%3A%2F%2Fmusic.yandex.ru%2Falbum%2F12457155%2Ftrack%2F72429610]https://music.yandex.ru/album/12457155/track/72429610[/url]

    Видеомонтаж23 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать проект в after effects. Срочно!

    1. Сделать проект в after effects - время до 10 секунд - белый фон - композиция по центру. - минимальный отступ сверху и снизу от композиции (пикселей 30, не больше) - размер full hd (16:9) - без дополнительной компресии 2. Сохранить его ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Требуется видеомонтажер со средними навыками на небольшой проект

    Ищем компетентного исполнителя на небольшой проект.Нужно выполнить полный монтаж видео по ТЗ для компании. Если заинтересовало[b] [/b]то попрошу прикреплять к данному объявлению свое портфолио, если его не будет сообщение будет улетать в спам.

    Видеомонтаж63 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Нарезать видео и вставить слайды.

    Сделать смысловые нарезки по 10-15 мин из видео и вставить слайды. К примеру, берете видео1 и нарезаетет на короткие видео по темам: 4 страха начинающего тренера, как настроить систему продаж, технология создания тренинга и тп. С остальными ...

    Видеомонтаж50 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Требуются видеомонтажеры для проектов в интернете.

    $140

    Ищем видеомонтажеров, видеосценарисов, видеодизайнеров для совместной непостоянной работы. (работа по заказу) Примеры того, что от вас будет требоваться: - создание имиджевого ролика для компании - создание рекламного ролика для компании - монтаж видеоматериала по ТЗ для компаний - сложный монтаж ...

    Видеомонтаж36 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать 200 видео-креативов для рекламы

    $150

    Суть следующая. Есть отобранные 50 товаров с ссылками на сайты с информацией о них (алиэкспресс, амазон, алибаба, фейсбук, шопифай) , а также есть таблица с  ссылками на видео. На один товар нужно 4 ролика Необходимо скачать ...

    Видеомонтаж2 исполнителя
    Завершен
    3 года назад