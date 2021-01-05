Создание футажа

Необходим человек, который или сделает съёмку, чтобы капли двигались по нашему сценарию, или 3D-шников, чтобы смоделировать нечто подобное прикрепленным примерам.

Важно, чтобы это было не видео со стоков или откуда-то еще, а специально под наш проект сделанная работа.

https://www.youtube.com/watch?v=Wgz9sDk4pY8&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=WuUSJJiHsas&feature=youtu.be