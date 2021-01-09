Сделать проект в after effects. Срочно!

ВидеомонтажЗавершен6 заявок430 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

1. Сделать проект в after effects

- время до 10 секунд

- белый фон

- композиция по центру.

- минимальный отступ сверху и снизу от композиции (пикселей 30, не больше)

- размер full hd (16:9)

- без дополнительной компресии

2. Сохранить его в  формате  avi с кодеком h.264

3. в результате готовый проект after effects + отрендереное видео

Сценарий:

1. На экране пищеварительная система (желудок, печень с пятнами, желчный и поджелудочная).

2. В желудок залетает курица, появляются зеленые круги. 

3. Залетает таблетка - начинает пульсировать поджелудочная - курица исчезает, таблетка исчезает.

4. Исчезают пятна на печени

5. Пульсирует желчный (груша, что на печени)

6. Зеленые пузырьки и желудка опускаются в ножку желудка (9под печенью г-образная) и исчезают

3 года назад
lesya19691969
Леся 
54 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
vlad_001
Влад 
54 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
день назад
3 года назад
$20
1 день
Отлично сработались. Горели сроки. Влад закончил проект даже раньше предполагаемого срока. Все супер. Профи. Рекомендую.
Большое спасибо за выбор и за отзыв, сработались быстро и чётко Рекомендую