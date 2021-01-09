Сделать проект в after effects. Срочно!

Ищем компетентного исполнителя на небольшой проект.Нужно выполнить полный монтаж видео по ТЗ для компании. Если заинтересовало[b] [/b]то попрошу прикреплять к данному объявлению свое портфолио, если его не будет сообщение будет улетать в спам.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Сделать проект в after effects
- время до 10 секунд
- белый фон
- композиция по центру.
- минимальный отступ сверху и снизу от композиции (пикселей 30, не больше)
- размер full hd (16:9)
- без дополнительной компресии
2. Сохранить его в формате avi с кодеком h.264
3. в результате готовый проект after effects + отрендереное видео
Сценарий:
1. На экране пищеварительная система (желудок, печень с пятнами, желчный и поджелудочная).
2. В желудок залетает курица, появляются зеленые круги.
3. Залетает таблетка - начинает пульсировать поджелудочная - курица исчезает, таблетка исчезает.
4. Исчезают пятна на печени
5. Пульсирует желчный (груша, что на печени)
6. Зеленые пузырьки и желудка опускаются в ножку желудка (9под печенью г-образная) и исчезают
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