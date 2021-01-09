Необходимо из фото и видео сделать ролик

Я подхожу ответственно к каждой задаче и думаю только о конечном результате, который удовлетворит потребности клиента и станет лицом моего портфолио ( убедиться в этом можете взглянув на мои отзывы). За четыре дня работы я ни разу не торопил клиента и не старался сделать на скорую руку. 1. Клиент предоставил материалы в плохом качестве. Например, видео с квадрокоптера были пережаты ватсапом 2. Изначально некорректно составил ТЗ, на вопросы о том, каким должен быть итоговый ролик отвечал «особой разницы нет, как получится» и т.д. — такой подход только ухудшал взаимопонимание. 3. Итоговый материал начал исправлять сам моими руками. Переделывал материал более 3-х раз, и каждый раз клиент находил что-то новое в том, что до этого его устраивало. При этом клиент в общении достаточно вежливый, так же оплатил мое время, несмотря на недовольство. Мое мнение: У нас не получилось прийти к результату, который устраивал бы нас обоих из-за неправильной постановки задачи и последующего за ним непонимания друг друга и разного видения самого проекта.