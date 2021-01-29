danay12

Даниил danay12

 
26 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Видеомонтаж - быстро, качественно, без переплат!)

Добрый день , меня зовут Даниил 

Работаю в :

-Adode Premiere Pro

-Adode After Effects

-Adode Photoshop

На связи 24/7 , связаться со мной можно :

 Telegramm : @danay12

 WhatsApp : 89116998101

 E-mail : [email protected]

Почему со мной стоит работать ?

☑️ Я очень ответственно отношусь к своей работе 

☑️ Сильно заинтересован в каждом проекте , поскольку собираю портфолио и хочу учиться новому

☑️ Готов пойти вам навстречу в вопросе оплаты , поскольку в данный момент для меня самое важное - это опыт , но при этом знаю цену себе и своему времени 

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Отзывы заказчиков

zdes_codim
37 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$4
10 баллов
4 года назад
Монтаж видео
Даниил профессионально выполнил заказ. Перед ним стояла простая задача, тем не менее он отнёсся к её выполнению со всей серьезностью. Хочу особо отметить творческий подход к выполнению задачи. Планирую дальнейшее сотрудничество
Владимир постоянно был на связи и отвечал на все мои вопросы, так же оплатил все в срок!
Ответный отзыв
guest_15927321091822
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
$1
10 баллов
4 года назад
Монтаж видео для Reels
Работа выполнена качественно и оперативно. Чувствуется большой опыт . Сотрудничеством очень доволен!
Отличный заказчик - задача поставлена понятно, оплата в срок и постоянно на связи!)
Ответный отзыв
guest_16241932339542
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$27
10 баллов
4 года назад
Нужно создать 2 обьявления (видео + текст) для тик-ток. Видео уже есть
Задание было выполнено в сроки. Все правки и пожелания учтены.
Отличный заказчик, все в понятно и оплата в срок!)
Ответный отзыв
guest_16116586406574
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$1
10 баллов
4 года назад
Соединить видео-отзыв из кусков продолжительностью меньше 2 минут
Очень грамотный и ответственный специалист. Всем рекомендую, не пожалеете. Внимателен к деталям, к клиенту, контактный и вежливый. Все сделал в кратчайший срок. Огромное спасибо, Вам, Даниил, за конструктивное сотрудничество и отличный результат! Очень довольна результатом, получилось даже лучше, чем изначально планировалось.
Отличный заказчик - рекомендую! Галина понятно и грамотно поставила задачу, а так же оплатила все в срок!)
Ответный отзыв
cms
37 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
4 года назад
Выкачить видео с закрытой платформы
Рекомендую, все быстро и качественно
Отличный заказчик!)
Ответный отзыв
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Видеомонтаж
7 отзывов
$7/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга