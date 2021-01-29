Видеомонтаж - быстро, качественно, без переплат!)

Добрый день , меня зовут Даниил

Работаю в :

-Adode Premiere Pro

-Adode After Effects

-Adode Photoshop

На связи 24/7 , связаться со мной можно :

 Telegramm : @danay12

 WhatsApp : 89116998101

 E-mail : [email protected]

Почему со мной стоит работать ?

☑️ Я очень ответственно отношусь к своей работе

☑️ Сильно заинтересован в каждом проекте , поскольку собираю портфолио и хочу учиться новому

☑️ Готов пойти вам навстречу в вопросе оплаты , поскольку в данный момент для меня самое важное - это опыт , но при этом знаю цену себе и своему времени