Видеомонтаж - быстро, качественно, без переплат!)
Добрый день , меня зовут Даниил
Работаю в :
-Adode Premiere Pro
-Adode After Effects
-Adode Photoshop
На связи 24/7 , связаться со мной можно :
Telegramm : @danay12
WhatsApp : 89116998101
E-mail : [email protected]
Почему со мной стоит работать ?
☑️ Я очень ответственно отношусь к своей работе
☑️ Сильно заинтересован в каждом проекте , поскольку собираю портфолио и хочу учиться новому
☑️ Готов пойти вам навстречу в вопросе оплаты , поскольку в данный момент для меня самое важное - это опыт , но при этом знаю цену себе и своему времени
Я против войны в Украине!
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Портфолио
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- INSTAGRAM VIDEO CREATIVE // FOOD // AFTER EFFECTS17 просмотров
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- Ролики для канала WildFacts13 просмотров
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- Ролики для канала SAME TV10 просмотров
- Ролики для канала Удивительное Рядом12 просмотров
Отзывы заказчиков
$4
10 баллов
4 года назад
Даниил профессионально выполнил заказ. Перед ним стояла простая задача, тем не менее он отнёсся к её выполнению со всей серьезностью. Хочу особо отметить творческий подход к выполнению задачи. Планирую дальнейшее сотрудничество
Ответный отзыв
Владимир постоянно был на связи и отвечал на все мои вопросы, так же оплатил все в срок!
$1
10 баллов
4 года назад
Работа выполнена качественно и оперативно. Чувствуется большой опыт . Сотрудничеством очень доволен!
Ответный отзыв
Отличный заказчик - задача поставлена понятно, оплата в срок и постоянно на связи!)
$27
10 баллов
4 года назад
Задание было выполнено в сроки. Все правки и пожелания учтены.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, все в понятно и оплата в срок!)
$1
10 баллов
4 года назад
Очень грамотный и ответственный специалист. Всем рекомендую, не пожалеете. Внимателен к деталям, к клиенту, контактный и вежливый. Все сделал в кратчайший срок. Огромное спасибо, Вам, Даниил, за конструктивное сотрудничество и отличный результат! Очень довольна результатом, получилось даже лучше, чем изначально планировалось.
Ответный отзыв
Отличный заказчик - рекомендую! Галина понятно и грамотно поставила задачу, а так же оплатила все в срок!)
$5
10 баллов
4 года назад
Рекомендую, все быстро и качественно
Ответный отзыв
Отличный заказчик!)
Видеомонтаж
7 отзывов
$7/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга