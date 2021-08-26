zdes_codim

Владимир Крутиков zdes_codim

 
35 летКазахстан/Алматы
3 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Только качественно и в срок - верстка сайтов кроссбраузерная, валидная, адаптивная. БЭМ, flexbox, CSS3, HTML5, JQuery.

Род занятий:

Верстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная.

Верстаю из psd, Scetch, Figma, Zeplin, Adobe XD.

Технологии:

HTML (HTML5);

CSS (CSS3);

SASS;

iQuery;

Flexbox;

БЭМ.

Гарантия на выполненное задание. В течение недели после передачи выполненной работы я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки, которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Мне важно, чтобы мои услуги были лучшими!

Связь:

E-mail: [email protected]

Телефон: +7 777 789 64 35

Для Вас я:

уже готов приступить

всегда довожу дело до конца

не нарушаю сроков

не беру предоплату

всегда на связи

У меня нет ни одного отзыва, потому-что я в первый раз после обучения и продолжительной практики предлагаю свои услуги. Поэтому именно Вы можете стать первым, кто оставит отзыв о выполненной работе. Я уважаю себя и ценю Ваше время. Для меня важно, чтобы клиент остался доволен!

Связь:

E-mail: [email protected]

Телефон: +7 777 789 64 35

telegram: na_codim  

Верстка сайтаHTMLCSSFigmajQuery
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$4
выплачено фрилансерам
20%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Миграция сайта со Squarespace на Wordpress

    Нам нужно осуществить Миграцию сайта с одной платформы на другую с обеспечением максимального уровня повторения дизайна сайта-донора, выполненнго на платформе Squarespace.com и расположенного по адресу aromaco.site. ТЗ имеется бюджет и сроки обговариваются

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  • Создание сайтов на wordpress

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    WordPressСайт на WordPressFigma
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    2 года назад

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    Закрыт
    2 года назад

  • Монтаж видео

    $3

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    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад
Отзывы фрилансеров
danay12
25 летРоссия
3 года в сервисе
Был
год назад
$4
10 баллов
2 года назад
Монтаж видео
Владимир постоянно был на связи и отвечал на все мои вопросы, так же оплатил все в срок!
Даниил профессионально выполнил заказ. Перед ним стояла простая задача, тем не менее он отнёсся к её выполнению со всей серьезностью. Хочу особо отметить творческий подход к выполнению задачи. Планирую дальнейшее сотрудничество
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