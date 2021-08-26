zdes_codim

Нам нужно осуществить Миграцию сайта с одной платформы на другую с обеспечением максимального уровня повторения дизайна сайта-донора, выполненнго на платформе Squarespace.com и расположенного по адресу aromaco.site. ТЗ имеется бюджет и сроки обговариваются
Род занятий:
Верстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная.
Верстаю из psd, Scetch, Figma, Zeplin, Adobe XD.
Технологии:
HTML (HTML5);
CSS (CSS3);
SASS;
iQuery;
Flexbox;
БЭМ.
Гарантия на выполненное задание. В течение недели после передачи выполненной работы я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки, которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Мне важно, чтобы мои услуги были лучшими!
Связь:
E-mail: [email protected]
Телефон: +7 777 789 64 35
Для Вас я:
уже готов приступить
всегда довожу дело до конца
не нарушаю сроков
не беру предоплату
всегда на связи
У меня нет ни одного отзыва, потому-что я в первый раз после обучения и продолжительной практики предлагаю свои услуги. Поэтому именно Вы можете стать первым, кто оставит отзыв о выполненной работе. Я уважаю себя и ценю Ваше время. Для меня важно, чтобы клиент остался доволен!
Связь:
E-mail: [email protected]
Телефон: +7 777 789 64 35
telegram: na_codim
- Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт2 года назад
Ищу исполнителя для создания сайтов на wordpress по готовым макетам. Макеты в figma: [url=https://www.figma.com/file/RftAAwImzpXThp8xWRyyMc/%F0%9F%9F%A2-Websites-Ready-for-Dev?node-id=2%3A1423]https://www.figma.com/file/RftAAwImzpXThp8xWRyyMc/?-Websites-Ready-for-Dev?node-id=2:1423[/url] Бюджет обговаривается. Срок - до конца марта. Требования к верстке: надежность, доступность, удобство пользования, семантика и скорость (производительность) Если готовы рассмотреть данное предложение, дайте ссылки на ...Системы управления (CMS)19 заявокЗакрыт2 года назад
Сайт KILIVNIK.kz Всё есть. Сбились настройки. Не могу вносить корректировки. Нужно внести правки, изменить отступы, поправить адаптив, оптимизировать. Дополнительно хочу Инстаграмм подключить и настроить конверсию. Настроить рекламу в Google ads. ТЗ естьСистемы управления (CMS)6 заявокЗакрыт2 года назад
- $3
Есть готовая нарезка в адоб премьер. Длительность - 150 секунд. Нужно добавить переходы, анимацию, эффекты, поработать со звуком. Все в пределах разумного. То есть без фанатизма. Срок - до 12.00 (мск) 27.08.2021.Видеомонтаж1 исполнительЗавершен2 года назад
Планируется тематический канал об IT. Необходимы аватарка, шапка канала и превью для видео в формате psd.Видеомонтаж5 заявокЗакрыт2 года назад