zdes_codim

Только качественно и в срок - верстка сайтов кроссбраузерная, валидная, адаптивная. БЭМ, flexbox, CSS3, HTML5, JQuery.

Род занятий:

Верстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная.

Верстаю из psd, Scetch, Figma, Zeplin, Adobe XD.

Технологии:

HTML (HTML5);

CSS (CSS3);

SASS;

iQuery;

Flexbox;

БЭМ.

Гарантия на выполненное задание. В течение недели после передачи выполненной работы я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки, которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Мне важно, чтобы мои услуги были лучшими!

Связь:

E-mail: [email protected]

Телефон: +7 777 789 64 35

Для Вас я:

уже готов приступить

всегда довожу дело до конца

не нарушаю сроков

не беру предоплату

всегда на связи

У меня нет ни одного отзыва, потому-что я в первый раз после обучения и продолжительной практики предлагаю свои услуги. Поэтому именно Вы можете стать первым, кто оставит отзыв о выполненной работе. Я уважаю себя и ценю Ваше время. Для меня важно, чтобы клиент остался доволен!

Связь:

E-mail: [email protected]

Телефон: +7 777 789 64 35

telegram: na_codim