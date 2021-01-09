Клип на ютуб канал из вырезок 15-25 видео

Нужно из представленных 15-25 ютуб-видео сделать вырезки видео, под музыку с красивыми переходами.

Нужен своего рода клип с сюжетом, который соберётся из нарезок с видео.. музыку тоже предоставлю.

Важный момент, должна быть не просто нарезка с музыкой, а именно с красивыми переходами и разными классными вставками. нужен творческий подход)

Присылайте ваши примеры в личку. кого стиль понравится, того выберу исполнителем.