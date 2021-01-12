Несколько коротких роликов (30/40 сек) для разных квестов.

Всем привет!

Имеется около 20 разных квест комнат на разных локациях. На дисплеях в этих локациях хотим таким образом делать рекламу для квестов. Видео делаем мы, от вас нарезка с небольшими эффектами. Анимация в видео приветствуется.

Всегда на связи для вопросов!

С уважением,

Дмитрий