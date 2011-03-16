Gammybear

Хасс Дмитрий Gammybear

 
45 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует

  • Нейминг

    Требуется разработка нейминга и слогана для агрегатора секс-услуг в Европе. Имена должны быть оригинальными, на английском языке и без пошлой подоплеки. Возможны варианты с использованием идиом. Ожидаются креативные и привлекательные идеи.

    Нейминг и Слоганы17 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нейминг

    для сервиса нужен нейминг. апд. Сервис будет продвигаться в Европе. Название нужно английское с учетом уникальности - что бы не было идентичных названий.

    Нейминг и Слоганы33 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Несколько коротких роликов (30/40 сек) для разных квестов.

    Всем привет!  Имеется около 20 разных квест комнат на разных локациях. На дисплеях в этих локациях хотим таким образом делать рекламу для квестов. Видео делаем мы, от вас нарезка с небольшими эффектами. ...

    Видеомонтаж39 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Графическая поддержка одного строительного проекта

    Всем привет! Для немецкого застройщика нужна полностью графическая поддержка. Извините если напишу какие- то технические названия неправильно. Экспозе Объекта/печатная продукция /Экспозе объекта /Флаер ...

    Иллюстрации и Рисунки3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Вёрстка каталога

    Привет! Небольшой компании по производству изделий из шерсти требуется каталог продукции. Продукции не много, думаю, что 8/10 страниц будет, не больше. Тексты, фотографии, логотип - всё имеется. Подробности при ...

    Верстка полиграфии19 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание сайта под ключ

    Требуется изготовление несложного сайта по тематике почтовых отправлений. В принципе никаких сложностей, единственное- на главной странице необходим калькулятор, рассчитывающий стоимость посылки в зависимости от веса и страны назначения. ...

    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    14 лет назад