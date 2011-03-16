Требуется разработка нейминга и слогана для агрегатора секс-услуг в Европе. Имена должны быть оригинальными, на английском языке и без пошлой подоплеки. Возможны варианты с использованием идиом. Ожидаются креативные и привлекательные идеи.
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