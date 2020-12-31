Нейминг

Нейминг и СлоганыЗакрыт33 заявки646 просмотров
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для сервиса нужен нейминг.

апд. Сервис будет продвигаться в Европе. Название нужно английское с учетом уникальности - что бы не было идентичных названий. 

3 года назад
Gammybear
43 годаГермания
13 лет в сервисе
Был
2 года назад