Провести мозговой штурм и предложить несколько вариантов названия для шоу-рума дизайнерских отделочных материалов. Наличие портфолио обязательно
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
для сервиса нужен нейминг.
апд. Сервис будет продвигаться в Европе. Название нужно английское с учетом уникальности - что бы не было идентичных названий.
- Похожие заказы
- Нейминг и Слоганы17 заявокЗакрыт3 года назад
Название для питомника собак. Ключевое слово: волк в любой вариации + ассоциации, языки. Отличное от уже существующих http://www.fci.be/en/affixes/Нейминг и Слоганы69 заявокЗакрыт3 года назад
- $10
Здравствуйте! Подбираем название для сервиса по поиску работы не требующей квалификации. Сфера деятельности – сервис подбирает вакансии, исходя из опыта, навыков работы соискателя. Т.е. работа предоставляется с предварительным обучением, типа kfs, деливери и др. Особенности: - Потенциальные клиенты – ...Нейминг и Слоганы52 заявкиЗакрыт3 года назад
- $20
Придумать название сервиса, по продаже объектов недвижимости девелоперов.Нейминг и Слоганы69 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно разработать название для сервиса-агрегатора по поиску загородного жилья по России: коттеджей, отелей, баз отдыха, домов и рыболовных баз. Название должно быть яркое, простое, удобное для восприятия, желательно не длинное, чтобы его можно было просто запомнить. ...Нейминг и Слоганы10 заявокЗакрыт3 года назад
- $150
Придумать слоган для онлайн школыНейминг и Слоганы114 заявокЗакрыт3 года назад
- $10
Здравствуйте! Подбираем название для сервисного центра мобильных телефонов. Сфера деятельности – сервис и обслуживание мобильной электроники (телефоны, планшеты и тд). Особенности: - Ориентация на технику Apple - Потенциальные клиенты – 22-37 лет - От простых до самых сложных ремонтов с пайкой ...Завершен3 года назад
- $30
Всем здравствуйте. Помогите, пожалуйста, придумать название компании. Сфера деятельности - розничная торговля элитными сейфами. ТЗ прикрепил к конкурсу, обязательно ознакомьтесь. Заранее, спасибо!Завершен3 года назад
- $30
Всем здравствуйте. Помогите, пожалуйста, придумать название компании. Сфера деятельности - розничная торговля уличными искусственными ёлками. ТЗ прикрепил к конкурсу, обязательно ознакомьтесь. Заранее, спасибо!Завершен3 года назад
- $100
Требуется придумать ТМ, которая будет продавать товары в нише Beauty. Это будут только косметические наборы (крема, аксессуары, эстетическая косметика, расходники), которые будут идти как для домашнего использования, так и на подарок. Название должно выражать настроение, элегантность, ...Завершен3 года назад