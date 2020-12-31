Придумать название для шоу-рума

Нейминг и СлоганыЗакрыт17 заявок442 просмотра
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Провести мозговой штурм и предложить несколько вариантов названия для шоу-рума дизайнерских отделочных материалов. Наличие портфолио обязательно

3 года назад
densaitgareev
44 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад