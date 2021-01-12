Смонтировать Showreel для студии 3d визуализации

ВидеомонтажЗакрыт8 заявок293 просмотра
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Необходимо сделать Showreel и разработать простую анимацию логотипа (по аналогии с примерами) для студии 3d визуализации. Вот ссылка на сайт https://provisual.pro/ 

Длительность видео примерно 90-120 секунд.  

Форматы: 16х9 и адаптация под квадрат или 9х16.

Все необходимые материалы (изображения, видео) - https://yadi.sk/d/7arT1Tx164bjhA?w=1.  

 

Вот несколько примеров того, что бы мы хотели увидеть в итоге: 

http://motiv-studio.com/work/showreels (showreel 2019) 

https://www.tero.design/ (showreel 2020) 

https://www.youtube.com/watch?v=f5JvirMBjlE 

https://www.chaosgroup.com/v-ray-arch-viz-showreel 

 

Нужен креативный и творческий подход к заданию. Showreel должен выглядеть стильно и современно. Мы готовы выслушать и обсудить все Ваши идеи. Предлагайте стоимость. 

ОБЯЗАТЕЛЬНО НАЛИЧИЕ ПОРТФОЛИО.  

3 года назад
Sasha-qaz
35 летПольша
4 года в сервисе
Был
21 день назад
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