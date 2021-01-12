Смонтировать Showreel для студии 3d визуализации

Необходимо сделать Showreel и разработать простую анимацию логотипа (по аналогии с примерами) для студии 3d визуализации. Вот ссылка на сайт https://provisual.pro/

Длительность видео примерно 90-120 секунд.

Форматы: 16х9 и адаптация под квадрат или 9х16.

Все необходимые материалы (изображения, видео) - https://yadi.sk/d/7arT1Tx164bjhA?w=1.

Вот несколько примеров того, что бы мы хотели увидеть в итоге:

http://motiv-studio.com/work/showreels (showreel 2019)

https://www.tero.design/ (showreel 2020)

https://www.youtube.com/watch?v=f5JvirMBjlE

https://www.chaosgroup.com/v-ray-arch-viz-showreel

Нужен креативный и творческий подход к заданию. Showreel должен выглядеть стильно и современно. Мы готовы выслушать и обсудить все Ваши идеи. Предлагайте стоимость.

ОБЯЗАТЕЛЬНО НАЛИЧИЕ ПОРТФОЛИО.