Монтаж роликов по играм

$5
ВидеомонтажЗакрыт25 заявок593 просмотра
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Нужен человек который сможет делать похожий монтаж видео-роликов как этот. https://youtu.be/fyv1ODFqZpE

Желательно в Sony Vegas. Игровой монтаж по ГТА.

Оплата за каждый ролик.

3 года назад
dwain
Остап 
22 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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