Создать заставку для роликов на ютубе 3-4 секунды. Канал про Excel

На видео по ссылке ниже: https://youtu.be/1L9L-M5fyr4 в аналитике фигурируют названия сайтов (как на скриншоте) их нужно замазать: https://prnt.sc/wnoa9m Оплата по факту либо БС. Чем быстрее тем лучше. В идеале на сегодня