Рекламный ролик в ленту инстаграм 30-60 сек

Нужен рекламный ролик (таргет) для магазина корейской мужской одежды.

Пришлю видео с моделями, нужно будет его нарезать под музыку эффектно, ритмично.

Плюс наложить всякие анимированные плашки с техническими подписями.

И в конце видео нужно сделать финальный кадр с трансформацией нашего логотипа и контактными данными.

Жду ваших предложений. Важно - указывайте, пожалуйста, в заявке цену и сроки. Предложения без них рассматриваться не будут.