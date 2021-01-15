Монтажер с очень хорошим знанием английского

ВидеомонтажЗакрыт9 заявок389 просмотров
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Ищем опытного монтажера который очень хорошо понимает английский язык!  

Нужно будет найти  видео вставки под аудио запись на английском языке. Средний уровень не подайдёт английского не подходит. 

Длина видео 10 минут.  

Плюс если вы разбираетесь в KPOP культуре 

Свои работы прикрепляйте обязательно!

3 года назад
guest_1588425392742
4 года в сервисе
Был
2 года назад
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