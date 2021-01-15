Монтажер с очень хорошим знанием английского

Нужен видеоредактор чтобы сделать такое видео в таком же качестве https://www.google.com/search?q=rfhnbyrb&sxsrf=ALeKk02DR5rh688qBqSrZJ2VT7dT4ws_rA:1610713469001&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=rfjmPTM4G1NirM%252CATAcc62WlfIkJM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQFR_Dij6G2N24yGT8k1k1PTVplzg&sa=X&ved=2ahUKEwjM8Z2h953uAhWM-yoKHWM-AbUQ9QF6BAgNEAE&biw=1366&bih=653#imgrc=rfjmPTM4G1NirM
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищем опытного монтажера который очень хорошо понимает английский язык!
Нужно будет найти видео вставки под аудио запись на английском языке. Средний уровень не подайдёт английского не подходит.
Длина видео 10 минут.
Плюс если вы разбираетесь в KPOP культуре
Свои работы прикрепляйте обязательно!
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