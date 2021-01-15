Нужен видеоредактор для видео

Нужен рекламный ролик (таргет) для магазина корейской мужской одежды. Пришлю видео с моделями, нужно будет его нарезать под музыку эффектно, ритмично. Плюс наложить всякие анимированные плашки с техническими подписями. И в конце видео нужно сделать финальный кадр с ...
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Нужен видеоредактор чтобы сделать такое видео в таком же качестве https://www.google.com/search?q=rfhnbyrb&sxsrf=ALeKk02DR5rh688qBqSrZJ2VT7dT4ws_rA:1610713469001&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=rfjmPTM4G1NirM%252CATAcc62WlfIkJM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQFR_Dij6G2N24yGT8k1k1PTVplzg&sa=X&ved=2ahUKEwjM8Z2h953uAhWM-yoKHWM-AbUQ9QF6BAgNEAE&biw=1366&bih=653#imgrc=rfjmPTM4G1NirM
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