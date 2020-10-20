tanjirou

Борис tanjirou

 
23 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Привет! Я занимаюсь моушен дизайном и рекламой.
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0 из 5

Отзывы заказчиков

WSPItaly
Роман 
43 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$80
10 баллов
4 года назад
Создать 2 motion-ролика по 30 сек
Отличная работа, были учтены все правки и доработки. И супер-приятный прайс. Скорее с нашей стороны были задержки.
Было очень приятно работать. Рекомендую!
Ответный отзыв
guest_1553765058048
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Видео монтаж с go pro
Все супер! Спасибо большое
Было очень приятно работать. Рекомендую.
Ответный отзыв
euro-space
Вячеслав 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Видеоролик
Все ок
Все отлично!
Ответный отзыв
Видеомонтаж
3 отзыва
$7/час
от $7от 1 часа
нет рейтинга