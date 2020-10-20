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Отзывы заказчиков
$80
10 баллов
4 года назад
Отличная работа, были учтены все правки и доработки. И супер-приятный прайс. Скорее с нашей стороны были задержки.
Ответный отзыв
Было очень приятно работать. Рекомендую!
$15
10 баллов
5 лет назад
Все супер! Спасибо большое
Ответный отзыв
Было очень приятно работать. Рекомендую.
$15
10 баллов
5 лет назад
Все ок
Ответный отзыв
Все отлично!
Видеомонтаж
3 отзыва
$7/час
от $7от 1 часа
нет рейтинга