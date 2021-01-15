Нужно найти подобие таких видео примерно 20-26

Нужно создать в этом формате видео и качественно его оформит https://yandex.ru/efir/?stream_id=vsxgDVK_N8HA&from=efir&from_block=videohub
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Мне нужно найти видео такого типа https://zen.yandex.ru/media/id/5ff997aae803b84bfe03a361/posle-etogo-sposoba-moia-spina-stala-rovnoi--i-ia-perestal-stesniatsia-svoei-osanki--5ffef5c49bebf1340098934d
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