Создать анимацию для рекламы по примеру

ВидеомонтажЗакрыт12 заявок531 просмотр
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Добрый день. 

 

Нам необходимо создать рекламный ролик по готовому примеру, что вложен в письмо. Нужно 9 роликов. В каждом ролике должно быть по 3 фотографии с квартирами.

 

Макет для картинок по ссылке:  https://dropmefiles.com/bGsah

Первая строка: название фото

Вторая строка: первое предложение описания квартиры (*в файле после значка МОЛНИЯ)

*Примеры: https://dropmefiles.com/GjB7h 

Ссылка на скачивание фотои текста  квартир с сайта без водянного знака:  https://dropmefiles.com/8S8G2

Ссылки на квартиры:

1. https://www.vipflat.ru/prodazha-kvartir/2293-petrovskij-pr-2

2. https://www.vipflat.ru/prodazha-kvartir/2138-11-ya-krasnoarmejskaya-ul-11

3. https://www.vipflat.ru/prodazha-kvartir/2553-smolnyj-pr-17

4. https://www.vipflat.ru/prodazha-kvartir/2338-esperova-ul-16-23

5.https://www.vipflat.ru/prodazha-kvartir/2543-deputatskaya-ul-26

6. https://www.vipflat.ru/prodazha-kvartir/2425-orlovskaya-ul-1

7.https://www.vipflat.ru/prodazha-kvartir/2529-morskoj-pr-29

8. https://www.vipflat.ru/prodazha-kvartir/2313-kutuzova-nab-24

9. https://www.vipflat.ru/prodazha-kvartir/2096-baskov-per-2

Очень важно сохранить наш фирменный стиль! 

Укажите стоимость часа работы и программу в которой работаете? Необходимо также предоставление исходника видео. 

3 года назад
vipflat
31 годРоссия
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
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