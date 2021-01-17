Видео поздравление на день рождения срочно

ВидеомонтажЗакрыт188 заявок7421 просмотр
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Нужно из представленных видео фото сделать видео поздравление.

под музыку с красивыми переходами.

Нужен своего рода клип с сюжетом, который соберётся из нарезок с видео.. музыку тоже предоставлю.

Важный момент, должна быть не просто нарезка с музыкой, а именно с красивыми переходами и разными классными вставками. нужен творческий подход)

Присылайте ваши примеры в личку. 

3 года назад
guest_16108994100835
3 года в сервисе
Был
3 года назад