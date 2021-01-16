Монтаж рекламного ролика для инстаграм поста

$5
ВидеомонтажЗакрыт54 заявки808 просмотров
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Есть готовый сценарий видео с материалами, нужно смонтировать ролик.

Продолжительность до 1мин.

Для поста в инстаграм

Сделать нужно в течении 2х дней.

При отклике нужно иметь примеры работ

3 года назад
nacona
21 годУкраина
3 года в сервисе
Была
2 года назад