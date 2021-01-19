Нужно создать видео с 15 людьми с телефонами

ВидеомонтажЗакрыт7 заявок377 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

вот такое https://yandex.ru/efir/?stream_id=vfnR4pQFFVyc&from=efir&from_block=videohub

3 года назад
guest_16107135202985
3 года в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Ролик для YouTube

    $10

    https://www.youtube.com/watch?v=Rbk-s6WVMCY - готовая идея видео у конкурента уже есть и весь сюжет готов также. Сделать видос, где показывается и объясняется также схема из этого видео, но можете поменять сайты местами. У неё сначала показывается сайт ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Съемка и монтаж 2 видео: промо-видео + бекстейдж

    Необходимо снять бекстейдж с фотосъемки и снять промо-ролик для Instagramm, Youtube по всем требованиям указанных соц.сетей.  Продукт - колготки и чулки Plus Size. Видео-бестейдж на подобии такого: [url=https://www.youtube.com/watch?v=sSyT6K1Dwhg&amp;feature=emb_rel_end](35) Ashley Graham Essentials | Details | ADDITION ELLE SPRING 2018 ...

    Видеомонтаж7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Анимационное видео на песню

    Требуется создать анимационное детское видео к песне длительностью 3-4 минуты с женским вокалом.  Суть видео - детский мультфильм. Проект масштабный. Уже есть 20 записанных треков. На них нужно сделать анимацию,желательно в 3D. Ждём предложений с ...

    Видеомонтаж7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Монтаж видео-инструкции по пользованию компьютерной программой

    Задача: создание видео-инструкции (на 2-2.5 минуты) для демонстрации пользования программным продуктом в двух вариантах - на русском и английском языках, с озвучкой и графикой. Есть прототип видео на английском (не профессиональный) и исходные материалы - ...

    Видеомонтаж23 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать анимацию для рекламы по примеру

    Добрый день.    Нам необходимо создать рекламный ролик по готовому примеру, что вложен в письмо. Нужно 9 роликов. В каждом ролике должно быть по 3 фотографии с квартирами.   Макет для картинок по ссылке:  https://dropmefiles.com/bGsah Первая строка: название фото Вторая строка: ...

    Видеомонтаж12 заявок
    Закрыт
    3 года назад