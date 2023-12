Ролик для YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=Rbk-s6WVMCY - готовая идея видео у конкурента уже есть и весь сюжет готов также. Сделать видос, где показывается и объясняется также схема из этого видео, но можете поменять сайты местами. У неё сначала показывается сайт для примера заработка RadioEarn, потом идёт Cash4Minites и HitPredictor. Cash4Minites и HitPredictor просто поменять местами и всё ) Посыл и суть абсолютна та же. У неё только на розовом фоне текст бывает выскакивает, у неё такой собственный стиль в видео на розовом писать что-либо. У меня оформление канала серое, туманное ( ниже прикреплю шапку канала для понимания ) и можно сделать также, только на сером и со своим шрифтом обычным. Название канала Easy Money Channel, поэтому просто вначале не забудьте сказать: "Hello, This is Easy Money Channel, Don't Forget Subscribe and we let's start ..."