Создать продающую картинку для сторис(мб видео на 15 сек)

Нужно из представленных видео фото сделать видео поздравление. под музыку с красивыми переходами. Нужен своего рода клип с сюжетом, который соберётся из нарезок с видео.. музыку тоже предоставлю. Важный момент, должна быть не просто нарезка с музыкой, ...