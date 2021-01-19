Презентационный промо ролик по шаблону envato

вот такое https://yandex.ru/efir/?stream_id=vfnR4pQFFVyc&from=efir&from_block=videohub
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать презентационный видеоролик длинной 30-45секунд.
Есть ролик, который нужно скачать и отредактировать https://elements.envato.com/ru/poker-card-game-toolkit-U9SQ9BX
(изменить текст, наложить озвучку, возможно изменить музыку).
Текст и озвучка для ролика есть.
В видео должно гармонично сочетаться озвучка с текстом имузыкой.
Пример подобного готового видео https://www.youtube.com/watch?v=1AqTX2pOP7s&feature=youtu.be
Сотрудничество также рассматриваем на долгосрочной перспективе.
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