Презентационный промо ролик по шаблону envato

ВидеомонтажЗакрыт27 заявок456 просмотров
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Необходимо сделать презентационный видеоролик длинной 30-45секунд.

Есть ролик, который нужно скачать и отредактировать https://elements.envato.com/ru/poker-card-game-toolkit-U9SQ9BX

(изменить текст, наложить озвучку, возможно изменить музыку).

Текст и озвучка для ролика есть.

В видео должно гармонично сочетаться озвучка с текстом имузыкой.

 

Пример подобного готового видео https://www.youtube.com/watch?v=1AqTX2pOP7s&feature=youtu.be

 

Сотрудничество также рассматриваем на долгосрочной перспективе. 

3 года назад
guest_16111489174887
3 года в сервисе
Был
3 года назад