Создать видео креатив для Рекламы в инст (Лого)

$12
ВидеомонтажЗакрыт35 заявок614 просмотров
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Создать 2 креативных коротких видео

Для рекламы в Инстаграмм 

которые бы подчеркнули значимость бренда и разработку Логотипа, оформить красиво 

3 года назад
Kusko1302
27 летРоссия
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
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