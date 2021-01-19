Создать видео креатив для Рекламы в инст (Лого)

Нужны сценарии для вайнов тик ток и Инстаграм
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Создать 2 креативных коротких видео
Для рекламы в Инстаграмм
которые бы подчеркнули значимость бренда и разработку Логотипа, оформить красиво
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