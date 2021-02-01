Монтаж по имеющемуся шаблону(просто рутинная работа)

Здравствуйте, требуется монтаж в Adobe Premiere Pro по имеющемуся шаблону (просто рутинная работа) ничего выдумывать не нужно, подставить по смыслу, укоротить, удлинить, подскейлить, скопировать-вставить текст в нужное место и передать проект.

Так выглядит результат (соответственно темы будут разными): https://youtu.be/LLlGxeRsTcY

Длительность каждого ролика в пределах 8-10 мин.

Серийный контент, в наличии уже есть 2 ролика, ещё 10 роликов в процессе, дальше по обстоятельствам.

По времени сильно не напрягаю (материал идёт впрок)

Цена: 1 час / 1$

Ориентировка: я монтирую это за 2 часа/ 1 ролик (параллельно слушаю подкасты).