Монтаж по имеющемуся шаблону(просто рутинная работа)

ВидеомонтажЗавершен20 заявок705 просмотров
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Здравствуйте, требуется монтаж в Adobe Premiere Pro по имеющемуся шаблону (просто рутинная работа) ничего выдумывать не нужно, подставить по смыслу, укоротить, удлинить, подскейлить, скопировать-вставить текст в нужное место и передать проект.

Так выглядит результат (соответственно темы будут разными): https://youtu.be/LLlGxeRsTcY

Длительность каждого ролика в пределах 8-10 мин.

Серийный контент, в наличии уже есть 2 ролика, ещё 10 роликов в процессе, дальше по обстоятельствам.

По времени сильно не напрягаю (материал идёт впрок)

Цена: 1 час / 1$

Ориентировка: я монтирую это за 2 часа/ 1 ролик (параллельно слушаю подкасты).

3 года назад
ordgonikidzee
Сергей 
43 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
zhoravino
21 годРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
$2
7 дней
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