Видео отзывы – ищем 3 людей от 20 до 35 лет, мужчины

Добрый день! Ищем 3 человека, мужчина презентабельной внешности – мужчин. Для создания видео отзыва, в формате селфи. Текст дадим. Необходимо будет рассказать, что ранее читали книгу данного автора, понравилась – рекомендуете к прочтению. Так же начали сотрудничать с автором книги, пока все нравится – будем смотреть дальше. Ролик будет на 2-3 минуты текста. Бюджет – договорной, оставляйте ваш тг