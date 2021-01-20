Видео отзывы – ищем 3 людей от 20 до 35 лет, мужчины

Добрый день! Нужно сделать видео инструкцию о том, как выбрать врача на сайте агрегаторе.
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Добрый день! Ищем 3 человека, мужчина презентабельной внешности – мужчин. Для создания видео отзыва, в формате селфи. Текст дадим. Необходимо будет рассказать, что ранее читали книгу данного автора, понравилась – рекомендуете к прочтению. Так же начали сотрудничать с автором книги, пока все нравится – будем смотреть дальше. Ролик будет на 2-3 минуты текста. Бюджет – договорной, оставляйте ваш тг
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