Видео отзывы – ищем 3 людей от 20 до 35 лет, мужчины

ВидеомонтажЗакрыт12 заявок389 просмотров
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Добрый день! Ищем 3 человека, мужчина презентабельной внешности – мужчин. Для создания видео отзыва, в формате селфи. Текст дадим. Необходимо будет рассказать,  что ранее читали книгу данного автора, понравилась – рекомендуете к прочтению. Так же начали сотрудничать с автором книги, пока все нравится – будем смотреть дальше.  Ролик будет на 2-3 минуты текста. Бюджет – договорной, оставляйте ваш тг

3 года назад
Kzueirf
26 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
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