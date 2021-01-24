Нужна цветокоррекция небольшого видео

Нужно сделать матчинг видео, подогнать все по экспозиции,цвету и контрасту, чтоб материал не отличался и был одним цельным материалом. Общее время всего материала 2 минуты 30 секунд. Исходники все в 4к, конечное видео будет full hd. Также есть отрывки требующие стабилизации, если это конечно возможно. Видео было снято на GoPro и Dji.