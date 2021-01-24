Нужно смонтировать рекламный ролик по шаблону

Здравствуйте есть шаблон видеокреатива по которому нужно следовать и сделать максимальную похожую копию, только с моим видео и моим текстом.

Шаблон видео:

https://drive.google.com/file/d/1EiUqV-PVUlIVudkyIW4oq_eDWuLwfpfq/view?usp=sharing

Мое видео:

https://drive.google.com/file/d/1CaOeXqMRGoPkim5e21I5wx1aHdUwQrjT/view?usp=sharing

Ищу не дорогого фрилансера, с меня большой развернутый отзыв в ваше портфолио за качественную работу

Сразу пишите цену за такой монтаж, а также сроки исполнения.