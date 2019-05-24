Привет! Нужно изменить форму отправки данных на лендинге который я скопировал - https://igorflyunt.com/test/. Лендинг был разработан на тильде, и через это мне не удается самостоятельно изменить форму на свою. Когда я изменяю aтрибут ...
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Здравствуйте, есть лендинг https://bydray.com/exskavator/ Нужно провести оптимизацию, что бы в инструменте - https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ сайт набирал по 90-100 балов, и был в зеленой зоне, как на мобильном, так и на ПК. ...HTML-верстка12 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте есть шаблон видеокреатива по которому нужно следовать и сделать максимальную похожую копию, только с моим видео и моим текстом. Шаблон видео: https://drive.google.com/file/d/1EiUqV-PVUlIVudkyIW4oq_eDWuLwfpfq/view?usp=sharing Мое видео: https://drive.google.com/file/d/1CaOeXqMRGoPkim5e21I5wx1aHdUwQrjT/view?usp=sharing Ищу не дорогого фрилансера, ...Видеомонтаж35 заявокЗакрыт4 года назад
Привет, задачи прикрепляю к проекту архивом Нужно сделать задачи, каждую из задач сохранить в файле с расширением - .py И скинуть готовые. Напишите сроки выполнения, а также стоимость. Я студент по ...Базы данных7 заявокЗакрыт5 лет назад
Привет, записал ТЗ на видео - https://www.youtube.com/watch?v=FGqy58YyQCw&feature=youtu.be https://carambola.in.ua/ - сайт оригинал где все работает https://smakolyky.store/ - сайт на котором нужно поправить скрипты Пожалуйста пишите сразу цену за которую вы сделаете проект, ищу не дорогого ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен5 лет назад
Привет. Есть готовый проект в zennoposter по регистрации на сайте соц. сети , купил прокси тип:socks5 в сервиса tipaproxy, следую по инструкции от автора который сделал этот проект в zennoposter по регистрации. Но на первом ...Системное администрирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Добрый день. Работаем в Украине с 1С :Предприятие 7.7 . - http://joxi.ru/8AnzWWqHzn3K1A Проблема заключается в том что версия уже очень старая и у нее отсутствует функция через которую можно сформировать Акт Сверки с ...1С-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно реализовать на лендинге - http://bydray.com -Функцию передачи ссылки или utm меток в форму отправки данных. Пример: 1) Пользователь попал на мой лендинг с какого-то источника трафика, например с фейсбука 2)При попадании ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте. Нужно на лендинге - http://bydray.com 1) исправить ошибку на ПК и Мобайл версии с страницой благодарности, после оставления данных форма отправляет их мне на почту но страница благодарности (спасибо за ваш заказ, наш менеджер ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт6 лет назад