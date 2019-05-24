frem0n

Игорь Флюнт frem0n

 
33 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$4
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

SlavaLogos
33 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
$4
10 баллов
5 лет назад
Не правильно работают скрипты галереи и карусели на лендинге
Игорь поставил задачу понятно, оплатил в срок, заказчик без проблем. Однозначно советую.
Cпасибо Славе за качественную работу. Все было сделано в точности с Т.З. и даже лучше, точно в сроки, и без каких либо проблем. Учел все пожелания, а также правки. Всем рекомендую, ребята обращайтесь к нему.
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