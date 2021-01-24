Товар- копия airpods pro. Пример идеи можете написать в отклик, в таком случае мне будет легче принять решение.
Заполнить и оформить канал на ютуб видео контентом, который уже есть.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Исходные данные - есть новый ютуб канал, который еще не заполнили видео контентом.
Задача - правильно и грамотно оформить канал для поисковой оптимизации. Видео для закачки есть. Объем около 30-50 видео.
Прошу указать в контактах и ваш телеграмм.
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