Монтаж фрагментов видео

Здравствуйте есть шаблон видеокреатива по которому нужно следовать и сделать максимальную похожую копию, только с моим видео и моим текстом. Шаблон видео: [url=https://drive.google.com/file/d/1EiUqV-PVUlIVudkyIW4oq_eDWuLwfpfq/view?usp=sharing]https://drive.google.com/file/d/1EiUqV-PVUlIVudkyIW4oq_eDWuLwfpfq/view?usp=sharing[/url] Мое видео: [url=https://drive.google.com/file/d/1CaOeXqMRGoPkim5e21I5wx1aHdUwQrjT/view?usp=sharing]https://drive.google.com/file/d/1CaOeXqMRGoPkim5e21I5wx1aHdUwQrjT/view?usp=sharing[/url] Ищу не дорогого фрилансера, с меня большой развернутый отзыв в ваше портфолио за качественную ...