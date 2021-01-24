Монтаж фрагментов видео

ВидеомонтажЗакрыт33 заявки529 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

нужно найти и красиво смонтировать (фрагменты из фильмов) 

Обязательно : 

  • Фильмы жанра: Мелодрамы, драмы, мультики ,
  • Видео должно вызывать эмоции (скорби, жалости, влюбленности, радости, умиление)
  • видео ложно быть не меньше 120 сек
  • Видео должно быть уникально
  • Доводить до логического завершения
  • Примеры сделаны плохо, сделать надо лучше чем примеры
Примеры :

https://youtu.be/pvCo7T7e7Zo

https://youtu.be/9y0uZEGo5k0

Цену обязательно указать за видео 

3 года назад
Summerskin
Владислав 
20 летРоссия
3 года в сервисе
Был
год назад
  • Похожие заказы

  • Нужно смонтировать рекламный ролик по шаблону

    Здравствуйте есть шаблон видеокреатива по которому нужно следовать и сделать максимальную похожую копию, только с моим видео и моим текстом. Шаблон видео:  [url=https://drive.google.com/file/d/1EiUqV-PVUlIVudkyIW4oq_eDWuLwfpfq/view?usp=sharing]https://drive.google.com/file/d/1EiUqV-PVUlIVudkyIW4oq_eDWuLwfpfq/view?usp=sharing[/url] Мое видео:  [url=https://drive.google.com/file/d/1CaOeXqMRGoPkim5e21I5wx1aHdUwQrjT/view?usp=sharing]https://drive.google.com/file/d/1CaOeXqMRGoPkim5e21I5wx1aHdUwQrjT/view?usp=sharing[/url] Ищу не дорогого фрилансера, с меня большой развернутый отзыв в ваше портфолио за качественную ...

    Видеомонтаж35 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Заполнить и оформить канал на ютуб видео контентом, который уже есть.

    Добрый день. Исходные данные - есть новый ютуб канал, который еще не заполнили видео контентом. Задача - правильно и грамотно оформить канал для поисковой оптимизации. Видео для закачки есть. Объем около 30-50 видео. Прошу указать в контактах  и ...

    Видеомонтаж23 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Монтаж видео для youtube

    Необходимо обрезать, обработать видео - монтаж.  Подобрать музыку.  Добавить визуальные эффекты для подписки и комментариев, разные фишки приветствуются

    Видеомонтаж68 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Смонтировать видео (<1.5 мин), сделать к 25 января

    ТЗ. Идея - как в примере видео (см. https://youtu.be/1upFkC1nLoc). Фон - школьная доска. Надпись "Санников Дмитрий 10-б". Две фотки будут высланы исполнителю по мере исполнения задания. Цветная подрезанная под размер изображения. Черно-белая - обрезать самого длинного чела с ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Нужна цветокоррекция небольшого видео

    Нужно сделать матчинг видео, подогнать все по экспозиции,цвету и контрасту, чтоб материал не отличался и был одним цельным материалом. Общее время всего материала 2 минуты 30 секунд. Исходники все в 4к, конечное видео будет full ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Настройка складского учета и логистики онлайн магазина

    ЗдравствуйтеУ нас магазин стартап http://lileo.ge/ и пользуемся CRM системой  Retailcrm  мне нужна наладить порядок в складском учете , все подробности указаны в видео : https://youtu.be/P9o3uLpuHMk если имеете компетенцию пожалуйста ознакомьтесь и дайте обратную связь . Спасибо ! видео : ...

    Видеомонтаж1 заявка
    Закрыт
    3 года назад