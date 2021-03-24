ANTROSHENKO

Владимир Антрошенко ANTROSHENKO

 
36 летРоссия/Аксубаево
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Сверстать простой сайт

    Обычный сайт, нужно посадить на админку Вордпресс (стр услуг, стр блога и стр проекты - они все +- похожи, с одним набором данных). Из функциональных решений только обратная связь и динамическое содержание блока проектов на ...

    HTML-верстка25 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Провести интеграцию с платёжной системой Liqpay

    $1000

    Работать нужно с платформой по торговле одеждой (PHP + Laravel), необходимо провести интеграцию с платёжной системой. Должен формироваться запрос по апи. Сложность: будет расщепление платежа. В зависимости от заказа (кол-ва товаров разных производителей) будет расщепление ...

    PHPLaravel
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Разработать бота для заполнения данных

    Ищем опытного специалиста для разработки бота. Бот должен заходить на сайт и заполнять заявку. Желательно подтягивать ещё указанный IP-адрес. Подробности в телеграме обсуждаем. О цене договоримся, предоплата - да. Тема абсолютно белая. В заявках указывайте ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Разработать брендбук для компании по электромонтажу

    Нам нужен дизайнер для разработки брендовой части компании. Мы занимаемся электромонтажом по всей Украине. Мы белая, надёжная компания, которая готова брать ответственность за заказы любой сложности. Мы профессионалы, работаем только с бизнесом. Что нужно: 1. Переработать логотип ...

    Фирменный стиль29 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Нужен PHP разработчик для доработки админки

    $1500

    Есть платформа по торговле одеждой, нам нужно: - доработать кабинет поставщика - интегрировать платёжную систему - интегрировать oneBox - доработать логику работы обработки заказов На всё про всё есть месяц

    PHP
    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Сверстать лендинг + админку

    Лендинг состоит из 1 стр + стр блога + стр отзывы (очень простая стр), макет сделан в фигме, выдаю по запросу. По опыту работу оцениваю как не самую простую, поэтому нужен человек с опытом. Также ...

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Ищу дизайнера для создания лендинга / сайта

    Необходимо разработать макет стр для сайта - инновационного юридического сми - юр компании. Мне очень нравится эффект параллакс и прочие современные тренды. Хочу сделать классный лендинг. Оставляйте свой ник в телеграм и портфолио. О цене ...

    Дизайн сайтов73 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработать анимации стикеров для телеграм

    $50

    Есть стикерпак, в нём около 8-ми стикеров, уже готовые, но везде по мелочи есть правки. Например, где-то сделать плавнее анимацию, где-то больше элементов анимировать. Рабоа небольшая и довольно простая, но нужно чтобы профессионал делал. И ...

    Анимация12 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нарезать смешные видео для канала

    @StikStok Вы присылаете подготовленные обрезанные видео (ниже будет перечень требований) с описаниями и тэгами. За каждое отобранное для публикации видео мы готовы платить[b] [/b]от 5 до 30р. Расчёт будет основываться на нескольких параметрах. Максимальная стоимость (20р + ...

    Видеомонтаж3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработать и отснять рекламный ролик для инлайн бота в тг

    Необходимо создать ролик в котором будет показана (раскрыта) функциональность бота со смешными видео. Суть бота в том, что его можно вызывать из любого чата посредствам прописывания его названия в строке ввода текста, после чего появляется ...

    Видеомонтаж6 заявок
    Закрыт
    3 года назад