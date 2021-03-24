ANTROSHENKO

Обычный сайт, нужно посадить на админку Вордпресс (стр услуг, стр блога и стр проекты - они все +- похожи, с одним набором данных). Из функциональных решений только обратная связь и динамическое содержание блока проектов на ...
Владимир Антрошенко ANTROSHENKOANTROSHENKO
- HTML-верстка25 заявокЗакрыт2 года назад
- $1000
Админка на ПХП написана. Нужен опытный ПХП-специалист, который сможет доработать систему. Все детали обсуждаем в тг. Готовы работать по безопасной сделке.Веб-программирование10 заявокЗакрыт2 года назад
- $1000
Работать нужно с платформой по торговле одеждой (PHP + Laravel), необходимо провести интеграцию с платёжной системой. Должен формироваться запрос по апи. Сложность: будет расщепление платежа. В зависимости от заказа (кол-ва товаров разных производителей) будет расщепление ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт2 года назад
Ищем опытного специалиста для разработки бота. Бот должен заходить на сайт и заполнять заявку. Желательно подтягивать ещё указанный IP-адрес. Подробности в телеграме обсуждаем. О цене договоримся, предоплата - да. Тема абсолютно белая. В заявках указывайте ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт2 года назад
Нам нужен дизайнер для разработки брендовой части компании. Мы занимаемся электромонтажом по всей Украине. Мы белая, надёжная компания, которая готова брать ответственность за заказы любой сложности. Мы профессионалы, работаем только с бизнесом. Что нужно: 1. Переработать логотип ...Фирменный стиль29 заявокЗакрыт2 года назад
- $1500
Есть платформа по торговле одеждой, нам нужно: - доработать кабинет поставщика - интегрировать платёжную систему - интегрировать oneBox - доработать логику работы обработки заказов На всё про всё есть месяцВеб-программирование11 заявокЗакрыт2 года назад
Лендинг состоит из 1 стр + стр блога + стр отзывы (очень простая стр), макет сделан в фигме, выдаю по запросу. По опыту работу оцениваю как не самую простую, поэтому нужен человек с опытом. Также ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо разработать макет стр для сайта - инновационного юридического сми - юр компании. Мне очень нравится эффект параллакс и прочие современные тренды. Хочу сделать классный лендинг. Оставляйте свой ник в телеграм и портфолио. О цене ...Дизайн сайтов73 заявкиЗакрыт3 года назад
- $50
Есть стикерпак, в нём около 8-ми стикеров, уже готовые, но везде по мелочи есть правки. Например, где-то сделать плавнее анимацию, где-то больше элементов анимировать. Рабоа небольшая и довольно простая, но нужно чтобы профессионал делал. И ...Анимация12 заявокЗакрыт3 года назад
@StikStok Вы присылаете подготовленные обрезанные видео (ниже будет перечень требований) с описаниями и тэгами. За каждое отобранное для публикации видео мы готовы платить[b] [/b]от 5 до 30р. Расчёт будет основываться на нескольких параметрах. Максимальная стоимость (20р + ...Видеомонтаж3 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо создать ролик в котором будет показана (раскрыта) функциональность бота со смешными видео. Суть бота в том, что его можно вызывать из любого чата посредствам прописывания его названия в строке ввода текста, после чего появляется ...Видеомонтаж6 заявокЗакрыт3 года назад