ANTROSHENKO

Есть стикерпак, в нём около 8-ми стикеров, уже готовые, но везде по мелочи есть правки. Например, где-то сделать плавнее анимацию, где-то больше элементов анимировать. Рабоа небольшая и довольно простая, но нужно чтобы профессионал делал. И ...